Fallece un hombre en Valladolid tras precipitarse desde un primer piso en el barrio de La Victoria

VALLADOLID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón de edad avanzada ha fallecido este martes tras precipitarse desde el primer piso de un inmueble situado en la calle Neptuno, en el barrio de La Victoria de Valladolid, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

En concreto, el 112 ha recibido avisos a las 10.04 horas en los que los alertantes solicitaban asistencia sanitaria para un varón caído desde una primera planta.

En un primer momento se ha informado de que la persona presentaba una fractura en un pie, aunque posteriormente se ha indicado que se encontraba inconsciente.

Hasta el lugar del incidente se han desplazado efectivos de la Policía Local de Valladolid, del Cuerpo Nacional de Policía y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) con una UVI móvil. El personal sanitario ha confirmado en el lugar el fallecimiento del varón.