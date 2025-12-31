Fallece José Luis Garrido, fundador y presidente histórico de la Federación de Caza de Castilla y León

VALLADOLID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Caza (RFEC) ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de José Luis Garrido Martín, "una de las personas más influyentes, respetadas y determinantes en la historia de la caza federada en España, cuyo legado marcará para siempre el devenir de nuestra institución y del conjunto del sector cinegético nacional".

Garrido dedicó toda una vida a la defensa, el estudio y la organización de la caza desde el ámbito federativo. Fue vicepresidente primero de la RFEC, director general de la Fundación para el Estudio y Defensa de la Naturaleza y la Caza (Fedenca) y director honorífico de la Escuela Española de Caza desde 2006, además de fundador y presidente histórico de la Federación de Caza de Castilla y León, de la que actualmente era presidente honorífico.

La Federación, en un comunicado recogido por Europa Press, ha señalado que desde estas responsabilidades, Garrido desempeñó un papel "decisivo" en la modernización, vertebración y rigor técnico de la caza deportiva en el país.

Asimismo, la entidad ha destacado que Garrido fue un estudioso "incansable" de la caza, impulsor de proyectos de investigación pioneros y autor de numerosas publicaciones de referencia sobre especies y modalidades cinegéticas. Entre sus grandes aportaciones destaca la creación de Cazdata, el mayor compendio histórico de datos cinegéticos en España, así como su participación en el primer gran estudio económico de la caza a nivel nacional, ha añadido.

Desde Fedenca lideró proyectos científicos que contribuyeron a estrechar la relación entre la caza y el ámbito académico, lo que hizo que se ganara el respeto de investigadores y universidades. Como director de la Escuela Española de Caza, fue una pieza clave en la formación, profesionalización y transmisión del conocimiento a generaciones de cazadores, técnicos y gestores.

En reconocimiento a su trayectoria, la Real Federación Española de Caza le concedió la Medalla de Oro al Mérito Federativo en 2010. La RFEC ha trasladado su "más sentido" pésame a su esposa, a sus hijos y a toda su familia, así como a sus amigos y compañeros. "La caza federada despide hoy a uno de sus grandes referentes, pero conserva su ejemplo, sus enseñanzas y un legado que seguirá guiando nuestro trabajo", ha concluido la Real Federación.