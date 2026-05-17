Fallece el motorista de 57 años que resultó herido en un accidente en Valdefresno

Archivo - Imagen de archivo del 112 de Castilla y León - 112 - Archivo

VALDEFRESNO (LEÓN), 17 (EUROPA PRESS)

El motorista de 57 años que resultó herido en el accidente de motocicleta ocurrido en Valdefresno (León) ha perdido la vida, según ha confirmado este domingo el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

El 112 ha informado de que se trataba de un varón de 57 años a quien atendió en el lugar una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Este accidente ocurrió a las 18.39 horas del sábado 16 de mayo en el kilómetro 13 de la carretera N-621 a la altura de Valdefresno donde una motocicleta se salió de la vía. Según informaron entonces los alertantes el conductor estaba herido y consciente.

El 112 pasó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió asistencia al lugar de los hechos. Emergencias Sanitarias ha informado de que el motorista ha fallecido.