Fallece en Nápoles por atropello una alumna de la ULE que cursaba allí una beca Erasmus

LEÓN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una estudiante de 20 años del grado en Turismo de la Universidad de León ha fallecido tras sufrir un atropello en la madrugada de este viernes en el centro de la ciudad italiana de Nápoles, donde cursaba una beca del programa Erasmus+, según informan fuentes de la ULE.

Ha sido el Consulado español en Nápoles quien ha notificado el fallecimiento a la Universidad de León, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global, que a su vez ya se ha puesto a disposición de la familia de la joven de Ponferrada.

La Universidad de León ha trasladado su pésame a los familiares, amigos, compañeros y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a los que ha ofrecido todo su apoyo y colaboración "en estos momentos de tristeza y pérdida irreparable, a la par que comparte su dolor y conmoción".

"La Universidad de León está de luto. Esta pérdida deja un vacío imposible de llenar. Era una joven llena de ilusión y entusiasmo, que representaba todo lo mejor de nuestra comunidad académica. Nuestro pensamiento y nuestro corazón están con su familia, sus amigos y todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla. La recordaremos siempre con cariño y respeto", concluye el comunicado de la ULE.