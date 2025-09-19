Fallece en Nápoles una estudiante Erasmus+ de la ULE tras sufrir un atropello

LEÓN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una estudiante de 20 años del Grado de Turismo de la Universidad de León (ULE) ha fallecido durante la madrugada tras sufrir un atropello en el centro de la ciudad italiana de Nápoles, donde cursaba una beca del programa Erasmus+.

El Consulado español en Nápoles ha notificado el fallecimiento a la Universidad de León, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global, que a su vez ya se ha puesto a disposición de la familia de la joven de Ponferrada.

La ULE ha trasladado el pésame a los familiares, amigos, compañeros y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a los que ha ofrecido todo su apoyo y colaboración en estos momentos de "tristeza y pérdida irreparables", a la par que ha compartido su dolor y conmoción.

"La Universidad de León está de luto. Esta pérdida deja un vacío imposible de llenar. Era una joven llena de ilusión y entusiasmo, que representaba todo lo mejor de nuestra comunidad académica. Nuestro pensamiento y nuestro corazón están con su familia, sus amigos y todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla. La recordaremos siempre con cariño y respeto", ha expresado la institución académica.