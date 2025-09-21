Fallece una persona y dos resultan heridas tras un accidente de tráfico en Ventas de Armentia (Burgos)

Archivo - Un trabajador del 112 de Castilla y León. - JCYL - Archivo

BURGOS 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas tras un accidente de tráfico en la localidad Ventas de Armentia, perteneciente al condado de Treviño (Burgos), según ha informado el centro de emergencias 112 de la Comunidad de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 20.24 horas, cuando el centro de emergencias 112 de la Comunidad de Castilla y León recibía una llamada que informaba del accidente de un turismo en el kilómetro 1 de la BU-750, en Ventas de Armentia, donde podría haber personas heridas y atrapadas.

Desde la sala del 112 se informa a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y de Miranda de Ebro y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que envía un equipo médico y una UVI móvil, que se anula posteriormente, y solicita colaboración del 112 de Álava por proximidad que también envía recursos sanitarios.

En el lugar, el personal sanitario confirma el fallecimiento de una persona y atiende a otras dos que han resultado heridas, tal y como ha trasladado el centro de emergencias 112 de la Comunidad de Castilla y León.