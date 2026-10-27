Fallece un segundo motorista en la provincia de Salamanca en menos de una hora, esta vez en Aldeatejada

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

SALAMANCA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista, del que no se tienen datos de filiación, ha fallecido en una colisión con un turismo en el kilómetro 3 de la CL-512, en el término municipal de Aldeatejada (Salamanca). Se trata del segundo varón que ha perdido la vida en un accidente de moto este martes en la provincia tras el accidente pocos minutos antes en La Calzada de Béjar.

En concreto, una llamada a la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León a las 14.01 horas solicitaba asistencia para el conductor de una motocicleta que se encontraba inconsciente tras sufrir una colisión con un vehículo en la citada vía.

El 1-1-2 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que envían una UVI móvil.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido al motorista, quien ha fallecido.