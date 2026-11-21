Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

SORIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de unos 60 años ha fallecido tras caer desde la cubierta de una vivienda en la que realizaba trabajos de retejo en el Barrio de la Estación, en el término municipal de Miño de Medinaceli (Soria), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 15.38 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de la caída de un varón desde la cubierta de una vivienda situada en la calle de la Estación. El hombre se encontraba inconsciente tras el accidente.

El 112 ha avisado a la Guardia Civil de Soria y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Urgencias del centro de salud de Medinaceli.

Además, se encontraban de camino dos unidades medicalizadas de emergencias, una de ellas perteneciente al Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha, aunque ambas han sido anuladas antes de llegar al lugar.

El personal sanitario del centro de salud de Medinaceli ha confirmado finalmente que el trabajador, de unos 60 años, había fallecido como consecuencia de la caída.