Fallece un trabajador de una cuadrilla forestal tras despeñarse en Fasgar (León)

LEÓN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de una cuadrilla forestal ha fallecido durante la mañana de este miércoles en la localidad de Fasgar (León) tras despeñarse con la maquinaria que manejaba por la ladera de una pista forestal mientras realizaba sus labores habituales.

UGT Servicios Públicos (UGT-SP) ha lamentado el fallecimiento del operario y ha señalado que el suceso vuelve a poner de manifiesto la "grave situación de precariedad" en la que desarrolla su labor este colectivo. Al respecto, ha puntualizado que el empleado fallecido pertenecía a una cuadrilla forestal de una empresa privada contratada bajo licitación por la Junta de Castilla y León.

Para la organización sindical este trágico suceso "constata una vez más" que las condiciones laborales imperantes en el sector son "paupérrimas" y no garantizan "ni los mínimos estándares de seguridad necesarios para proteger la vida de los trabajadores".

Además, UGT-SP ha denunciado de nuevo la "falta de compromiso preventivo" en el sector y ha recordado que las empresas privadas llegaron a plantear un cierre patronal bajo el argumento de falta de liquidez para dotar a las plantillas de los Equipos de Protección Individual (EPIs) indispensables para el desempeño seguro de su actividad. "UGT señala directamente a estas graves deficiencias como el detonante de trágicas consecuencias como la ocurrida en el día de hoy", ha apostillado en un comunicado recogido por Europa Press.

Finalmente, la organización sindical ha trasmitido su más sincero pésame y todo su apoyo a los familiares, compañeros del fallecido y al conjunto del colectivo de bomberos forestales.