Fallece un varón de 35 años al ser atropellado por un camión en la autovía A-6 en Villafranca del Bierzo (León)

VALLADOLID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 35 años ha fallecido a primera hora de la mañana de este lunes tras ser atropellado por un camión en el kilómetro 405 de la autovía A-6, a la altura del término municipal de Villafranca del Bierzo (León), en sentido La Coruña.

El suceso se ha producido a las 6.48 horas, momento en el que el Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido una llamada de alerta en la que se informaba del atropello y se advertía de que la víctima se encontraba inconsciente en la calzada.

Desde la sala de operaciones del 1-1-2 se ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado asistencia médica hasta el lugar de los hechos.

Una vez en el punto del accidente, los efectivos sanitarios únicamente han podido confirmar el fallecimiento del varón de unos 35 años.