Fallece un varón de unos 40 años en una agresión con arma blanca en un domicilio de Salamanca

Gráfico elaborado por el 112 con datos de la agresión por arma blanca ocurrida en Salamanca - @112CYL

SALAMANCA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 40 años ha perdido la vida este lunes, 18 de mayo, en una agresión con arma blanca ocurrida en un domicilio de Salamanca capital, según los primeros datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 06.45 horas cuando un alertante llamó al 112 para avisar de la agresión a un varón en un domicilio de la calle Petunias de Salamanca donde un varón había resultado herido con un arma blanca, al parecer un cuchillo, y estaba inconsciente.

El centro de emergencias 1-1-2 dio aviso del incidente a Policía Local de Salamanca y Cuerpo Nacional de Policía, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil.

El personal sanitario confirmó el fallecimiento del varón, de unos 40 años.