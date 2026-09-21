Fallece un varón de unos 40 años tras caer desde el tejado de una nave industrial que reparaba en Burgos

BURGOS 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 40 años ha perdido la vida este lunes como consecuencia de un accidente laboral tras caer desde el tejado de una nave industrial que reparaba en Burgos, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido a las 14.22 horas en la calle de la Ribera, al final de la calle, junto al aparcamiento de ASEBUTRA, en el polígono de Gamonal. Los alertantes informaron de que un varón de unos 40 años había resultado herido tras caer desde el tejado de una nave industrial mientras trabajaba en una reparación.

El 112 pasó aviso a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía -que se encarga de la intervención- y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia al lugar. El 112 ha confirmado que el paciente ha fallecido.