Fallece un varón de unos 70 años atrapado por un motocultor en una finca de San Esteban del Valle

Gráfico elaborado por el 112 con datos del accidente mortal en una finca de San Esteban del Valle (Ávila) - @112CYL

ÁVILA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 70 años ha perdido la vida este martes tras quedar atrapado por un motocultor que ha volcado en San Esteban del Valle (Ávila), según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 15.16 horas cuando un alertante llamó desde una finca situada en las afueras de la localidad de San Esteban del Valle e indicó que había localizado a un varón, inconsciente, atrapado por un motocultor que había volcado.

El centro de emergencias 1-1-2 dio aviso de este incidente a Guardia Civil de Tráfico, a bomberos de Ávila, al Centro Coordinador de Emergencias, por estar en un lugar de difícil acceso, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió el equipo médico del centro de salud de Mombeltrán.

El personal sanitario confirmó el fallecimiento del varón, de unos 70 años.