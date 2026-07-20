Fallece un varón tras caer a un canal de agua en Hospital de Órbigo (León)

HOSPITAL DE ÓRBIGO (LEÓN), 20 (EUROPA PRESS)

Un varón ha fallecido tras caer a un canal de agua a la altura del kilómetro 334 de la carretera N-120, en Puente de Órbigo, dentro del término municipal de Hospital de Órbigo (León).

La sala de operaciones del Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada en torno a las 18.34 horas de este domingo en la que avisaba del incidente y comunicaban que no conseguían localizar al hombre en el agua.

El 1-1-2 dio aviso de la situación a los Bomberos de Astorga, a la Guardia Civil (COS) de León y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado un helicóptero sanitario y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud de Hospital de Órbigo (Punto de Atención Continuada).

Posteriormente, una nueva llamada al 1-1-2 informó de la localización de la persona, un hombre de mediana edad, ya fallecido, aguas abajo del canal, en la localidad de San Pedro de Pegas.