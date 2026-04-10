Fallece un varón tras caerse de la bicicleta en un paraje de Cardeñosa (Ávila)

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero medicalizado del Sacyl - 112 - Archivo

ÁVILA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón que montaba en bicicleta ha fallecido tras caer en un paraje de difícil acceso situado en el término municipal abulense de Cardeñosa, según informa el 1-1-2 a Europa Press.

Los hechos se han producido a las 12.47 horas, momento en el que una llamada solicitaba asistencia para un varón mayor que había quedado inconsciente tras sufrir una caída.

El gestor del 1-1-2 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegaron los servicios de emergencia, además de movilizar un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria.

También se ha puesto en contacto con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente para concretar la ubicación de la víctima -el paraje se encuentra al oeste de la autovía A-50, a la altura del kilómetro 8- y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Al mismo tiempo, el 1-1-2 ha avisado del incidente a la Guardia Civil de Ávila.

En el lugar, y tras tomar tierra el helicóptero, el equipo de rescate se ha unido a las maniobras de reanimación del ciclista que ya estaba practicando el personal sanitario de Sacyl, si bien el varón ha fallecido.