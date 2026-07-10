Una fallecida y dos heridos, entre ellos una menor, al salirse de vía su coche en La Cabeza de Béjar (Salamanca

SALAMANCA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha perdido la vida y otras dos personas, entre ellas una niña menor de edad, han resultado heridas al salirse de la vía y dar vueltas de campana el coche el que viajaban en la A-66, a la altura del municipio salmantino de La Cabeza de Béjar.

Según han informado este viernes fuente sde centro de emergencias 1-1-2 Castilla y León, a las 11.46 horas de este viernes se recibió el aviso de un accidente en el kilómetro 395 de la A-66, en el término municipal de La Cabeza de Béjar, al salirse de la vía un turismo y ha dado vueltas de campana.

Se Solicita asistencia para sus ocupantes que han resultado heridos, uno de ellos atrapado en el interior y hasta el lugar se desplazan efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos de la diputación de Salamanca, y a Emergencias Sanitarias- Sacyl que envía una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico, el equipo médico del centro de salud de Guijuelo, y un helicóptero medicalizado.

El personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de una mujer y ha trasladado a dos heridos al Complejo Asistencial de Salamanca: un varón adulto en ambulancia de soporte vital básico, junto equipo médico del centro de salud, y una chica, menor de edad, en UVI móvil.

Los bomberos confirman han intervenido para excarcelar al paciente atrapado.