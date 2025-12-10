Un fallecido y cuatro heridos tras chocar una furgoneta y dos turismos en la N-601 en Alcazarén

VALLADOLID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 56 años perdido la vida y otras cuatro personas han resultado heridas tras chocar una furgoneta y dos turismos esta noche en la carretera N-601 a la altura del término vallisoletano de Alcazarén, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 22.14 horas de este martes, 9 de diciembre, en el kilómetro 154 de la N-601 en sentido Olmedo donde, según los alertantes, se produjo una colisión entre una furgoneta y dos turismos con el resultado de varias personas heridas, una de ellas inconsciente y atrapada en el interior del vehículo.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, que moviliza dotaciones de Íscar y Medina del Campo, y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó dos UVIs móviles, un equipo médico de la zona y dos ambulancias soporte vital básico.

Ya en el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de un varón de 56 años y atendió a otras cuatro personas, una mujer de 50 años que fue trasladada en UVI móvil al hospital Clínico Universitario de Valladolid, un varón de 45 años que fue trasladado en ambulancia soporte vital básico al hospital de Medina del Campo y otros dos varones de 24 y 20 años, heridos leves, que fueron trasladados en ambulancia soporte vital básico al hospital de Medina del Campo.