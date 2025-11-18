Un fallecido y dos heridos en una colisión en la CL-605 en Fuentesaúco (Zamora)

ZAMORA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 60 años ha fallecido y dos personas han resultado heridas en una colisión entre una furgoneta y un turismo en el kilómetro 131 de la CL-605 en Fuentesaúco (Zamora), según datos del 112 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 20.18 horas, cuando la sala de emergencias del 112 Castilla y León ha recibido un aviso en el que se informaba de la colisión y de que había tres personas heridas, una mujer y un varón de unos 60 años atrapados, él inconsciente, en el turismo, y un varón de 50 años, contusionado en la furgoneta.

El 112 ha avisado del incidente a Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Toro y a Emergencias-Sanitarias Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, una ambulancia soporte vital básico y a personal sanitario del centro de Atención Primaria de La Guareña.

En el lugar, el equipo médico ha confirmado el fallecimiento del conductor del turismo y ha atendido a las otras dos personas heridas.