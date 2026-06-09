Un fallecido y un herido en la colisión frontal de dos camiones en la N-601 en La Mudarra

Gráfico elaborado por el 112 con datos del accidente mortal en La Mudarra - 112CYL

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha fallecido y otro ha resultado herido y trasladado en UVI móvil al Hospital Río Hortega en un accidente de circulación registrado esta noche tras la colisión frontal entre dos camiones en la N-601 en La Mudarra (Valladolid).

Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 los hechos han ocurrido alrededor de las 01.05 horas de este martes, 9 de junio, en el kilómetro 218 de la N-601 donde dos camiones han chocado frontalmente. Los alertantes solicitaron asistencia sanitaria para los ocupantes, uno de ellos atrapado en inconsciente en el interior de unos de los vehículos.

La sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso del incidente a bomberos diputación de Valladolid, Guardia Civil de Tráfico, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

El personal médico confirmó en el lugar el fallecimiento de un varón, y atendió y trasladó a otro varón, en UVI móvil, al Hospital Río Hortega.