Un fallecido y un herido en un tiroteo en Ávila

ÁVILA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años ha muerto y otro ha resultado herido en un tiroteo que se ha registrado en la calle Maestro Piquero de Ávila, según ha informado el 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 18.44 horas de este jueves, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban del suceso y explicaban que había dos personas heridas por arma de fuego, un varón inconsciente y otro herido en una pierna. Explicaban, también, que a ambos heridos se los habían llevado del lugar en coches particulares.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso del incidente a Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil. Además, se ha avisado a Guardia Civil.

Posteriormente, se han recibido llamadas desde el centro de salud del Paseo de la Estación, donde había llegado uno de los heridos, un varón de 51 años, y donde se confirma su fallecimiento.