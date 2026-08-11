Fallecido tras ser atropellado por un turismo cuando colocaba la baliza en la A-62 de Buniel (Burgos)

Una baliza V16. - GOBIERNO DE ARAGÓN

BUNIEL (BURGOS), 11 (EUROPA PRESS)

Un varón ha fallecido este lunes al ser arrollado por un turismo en el kilómetro 13 de la autovía A-62, a la altura del término municipal de Buniel (Burgos), en sentido Burgos, al parecer, la víctima se encontraba en esos momentos en la vía para colocar la baliza.

Según ha informado el Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2, el suceso ha tenido lugar a las 20.56 horas, cuando se ha recibido una llamada alertando del atropello.

Desde la sala del 1-1-2 se ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y al personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Burgos Rural

En el lugar de los hechos, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del varón.