Un fallecido y dos heridos tras salirse de la vía un turismo y volcar en la LE-30 en León

LEÓN 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 60 años ha fallecido y dos personas más han resultado heridas tras salirse de la vía un turismo y volcar cuando circulaba por la LE-30, en León, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 9.43 horas, cuado varias llamadas han avisado al 112 de un accidente en el kilómetro 6 de la LE-30, en León, e indicaban que un turismo se había salido de la vía y quedado volcado y tres personas se encontraban atrapadas, dos de las cuales necesitaban asistencia sanitaria.

La sala de operaciones del 112 ha avisado a bomberos de León, Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico y una UVI móvil.

El personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de un varón de unos 60 años y ha atendido a dos heridos, una mujer de unos 85 años y un varón de alrededor de 65, que han sido trasladados al Complejo Asistencial de León en ambulancia de soporte vital básico.