Falsa alarma en el Pisuerga: Bomberos de Valladolid rescatan un 'pelele' de la tractorada

Los bomberos buscan un cadáver en el Pisuerga que al final era un 'pelele' de la tractorada - CLAUDIA ALBA/PHOTOGENIC EP

VALLADOLID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Falsa alarma en el río Pisuerga a su pasado por la capital vallisoletana, donde los bomberos han intervenido esta mañana tras ser alertados de la posible existencia de un cadáver que, al final, se trataba de 'un pelele' utilizado este pasado jueves por los agricultores y ganaderos con motivo de su tractorada en contra del acuerdo con Mercosur.

Sobre las 10.56 horas se recibía el aviso de que el cadáver de una persona se encontraba flotando en el río en el tramo situado entre la pasarela del Corte Inglés y el puente de Arturo Eyries, en pleno centro de Valladolid.

La voz de alerta ha motivado el despliegue del protocolo de actuación por parte de los bomberos, que provistos de una lancha han acudido hasta la zona del avistamiento del supuesto cadáver. Ya en pleno cauce del río, los funcionarios han 'rescatado' el referido muñeco relleno de paja, con lo que quedaba desactivado el dispositivo que ha llegado a movilizar también a efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y efectivos de Emergencias Sanitarias, estos últimos a bordo de una UVI móvil.

"Afortunadamente, ha sido una falsa alarma. El muñeco, por su composición, flotaba muy bien y por eso ha sido fácil su recogida", ha explicado, en declaraciones a Europa Press, uno de los bomberos en clave irónica.