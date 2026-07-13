Familia abonará el Bono Nacimiento en una sola vez e incrementará la cuantía según renta y número de hijos

VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales abonará el Bono Nacimiento en una sola vez y no en dos, como hasta ahora, e incrementará la cuantía de forma progresiva en función de la renta y del número de hijos para enviar el mensaje de que "tener hijos no puede ser una dificultad añadida, sino una decisión respaldada por las instituciones".

Este es uno de los principales anuncios que ha realizado el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, en su comparecencia este lunes en las Cortes para detallar el programa de legislatura de su departamento que tiene el fomento de la natalidad como "una prioridad estratégica".

Carlos Pollán ha anunciado además la ampliación del alcance del Bono Infantil que elevará los umbrales de renta "para que llegue a más familias y permita el acceso a actividades educativas, culturales, deportivas y de ocio fuera del horario escolar".

Además, ha garantizado el mantenimiento del Bono Concilia en familias con menores de 0 a 3 años para consolidar "una herramienta que ha demostrado su eficacia e impacto en más de 12.000 niños de Castilla y León" y del Programa Conciliamos y de los programas Madrugadores y Tardes en el Cole.

Pollán ha anunciado que la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales llevará a cabo una serie de políticas para proteger a las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social y ha apostado por vincular la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) al cumplimiento de obligaciones y compromisos pensados para superar la situación de exclusión social.

El vicepresidente ha contrapuesto este modelo con el Ingreso Mínimo Vital, "cuya percepción no está condicionada al cumplimiento de obligaciones tendentes a la inserción sociolaboral, ni a garantizar la asistencia de los menores a clase, ni a participar en procesos formativos que mejoren sus posibilidades de acceder a un empleo, ni a aceptar ofertas de trabajo", ha criticado.