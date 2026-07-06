Familia cumplirá en 2026 lo firmado con las asociaciones y estudiará ayudas desde 2027 para combatir inmigración ilegal

Carlos Pollán posa con los representantes de Cáritas tras la reunión mantenida este lunes en Valladolid
Carlos Pollán posa con los representantes de Cáritas tras la reunión mantenida este lunes en Valladolid - VOX
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 6 julio 2026 13:51
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VALLADOLID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha asegurado que el Gobierno autonómico cumplirá este año lo firmado con las asociaciones y de cara a los presupuestos de 2027 empezará a estudiar "todas las ayudas y todas las subvenciones que se están repartiendo a través de las distintas asociaciones" en el objetivo último de combatir la inmigración ilegal.

"Lo que está firmado para el 2026 se va a cumplir, no puede ser de otra forma", ha apostillado Pollán tras reunirse este lunes con los representantes de Cáritas en Castilla y León de la que ha destacado que realizado una labor "muy importante" y "en muchos aspectos" relacionados con la infancia, las adicciones o los mayores.

Pollán ha llamado a la "tranquilidad" y ha asegurado que la Consejería de Familia continuará con esa labor de apoyo a las personas vulnerables y en situación de pobreza incluso en familias con empleo. "Eso se va a seguir defendiendo, pero desde luego que todo lo relacionado con la inmigración ilegal lo vamos a intentar combatir", ha sentenciado.

"Hemos intercambiado datos del trabajo que están haciendo y ahora serán los directores generales de la Consejería los que directamente avancen en el conocimiento de toda su actividad y sobre todo de cara a los presupuestos de 2027", ha explicado.

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales se ha comprometido por último a reforzar la colaboración entre las administraciones y las entidades sociales "para llegar a quienes más lo necesitan y seguir avanzando hacia una sociedad más justa".

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