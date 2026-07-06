Familia cumplirá en 2026 lo firmado con las asociaciones y estudiará ayudas desde 2027 para combatir inmigración ilegal

Carlos Pollán posa con los representantes de Cáritas tras la reunión mantenida este lunes en Valladolid - VOX

VALLADOLID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha asegurado que el Gobierno autonómico cumplirá este año lo firmado con las asociaciones y de cara a los presupuestos de 2027 empezará a estudiar "todas las ayudas y todas las subvenciones que se están repartiendo a través de las distintas asociaciones" en el objetivo último de combatir la inmigración ilegal.

"Lo que está firmado para el 2026 se va a cumplir, no puede ser de otra forma", ha apostillado Pollán tras reunirse este lunes con los representantes de Cáritas en Castilla y León de la que ha destacado que realizado una labor "muy importante" y "en muchos aspectos" relacionados con la infancia, las adicciones o los mayores.

Pollán ha llamado a la "tranquilidad" y ha asegurado que la Consejería de Familia continuará con esa labor de apoyo a las personas vulnerables y en situación de pobreza incluso en familias con empleo. "Eso se va a seguir defendiendo, pero desde luego que todo lo relacionado con la inmigración ilegal lo vamos a intentar combatir", ha sentenciado.

"Hemos intercambiado datos del trabajo que están haciendo y ahora serán los directores generales de la Consejería los que directamente avancen en el conocimiento de toda su actividad y sobre todo de cara a los presupuestos de 2027", ha explicado.

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales se ha comprometido por último a reforzar la colaboración entre las administraciones y las entidades sociales "para llegar a quienes más lo necesitan y seguir avanzando hacia una sociedad más justa".