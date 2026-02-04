Familia de Sergio Delgado pide a la UVA "medidas firmes, incluida la expulsión" del profesor que justificó el asesinato

Familiares de Sergio Delgado piden justicia: "Un golpe terrible, en un segundo, acabó con su vida y la nuestra" . - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La familia de Sergio Delgado, el joven vallisoletano de 32 años que perdió la vida en febrero de 2024 tras al recibir un puñetazo en pleno rostro en Burgos capital, ha pedido al rector de la Universidad de Valladolid (UVA), Antonio Largo, la aplicación de "medidas disciplinarias firmes, incluida la expulsión" del profesor Héctor Felipe Mateo debido a los mensajes ofensivos difundidos en redes.

En un comunicado recogido por Europa Press, la familia del joven vallisoletano ha señalado que las disculpas a través de una carta publicada este miércoles, en las que el profesor asegura que no comparte lo que escribió y se arrepiente "sinceramente", se han producido "únicamente después de la reacción social y mediática", por lo que "no puede entenderse como una reparación real del daño causado".

Las disculpas "carecen de significado cuando no van acompañadas de un reconocimiento expreso de la gravedad de lo ocurrido, de la asunción de responsabilidades y de consecuencias reales acordes al daño causado", han subrayado los familiares, quienes han remarcado que la eliminación de los mensajes "no impide ni condiciona" el ejercicio de acciones penales por posibles delitos contra la integridad moral y de odio.

En su comunicado, los familiares del joven vallisoletano han explicado que en este momento, y por respeto al proceso judicial en curso, no realizarán más declaraciones públicas sobre este asunto, si bien una vez finalizada esta fase, "se adoptarán y ejercitarán todas las medidas legales que resulten necesarias, en defensa de la memoria de Sergio y de la dignidad de la familia".