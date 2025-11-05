La familia del vallisoletano Fayad logra salir de Gaza y llegar a España tras dos años

La familia de Fayad a su llegada a España tras dos años sin poder salir de Gaza. - CHANGE.ORG - FAYAD

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La familia de Fayad, el ciudadano de Valladolid que recogió más de 36.000 firmas en la plataforma Change.org para evacuar a sus allegados, ha logrado salir de Gaza y llegar a España tras dos años atrapada en el enclave palestino.

Fayad ha informado, en una actualización de su petición, de la llegada de sus padres, dos hermanas y dos sobrinos -- de cuatro y seis años-- a España, quienes se encuentran "desmejorados y delgados" debido al "estrés diario" y a la "pésima alimentación" experimentados durante dos años.

"Ahora, poco a poco, irán recuperándose y podrán disfrutar de una vida digna aquí en España", ha apostillado Frayad, quien ha agradecido a todas las personas que han firmado la petición por "ayudar a conseguir" la evacuación de su familia.

En su petición, este ciudadano de Valladolid reclamaba la salida urgente de su familia atrapada en Gaza, que contaban con Protección Internacional y NIE concedido por España. Asimismo, aseguraba que llevaba solicitando su evacuación desde noviembre de 2023 y explicaba que, aunque sus nombres estaban en una lista de evacuación de la Embajada española en Jerusalén, esa evacuación nunca llegaba a producirse.

Por ello, inició la petición el pasado 22 de septiembre, para solicitar al Consulado de Jerusalén y al Ministerio de Asuntos Exteriores que evacuasen a los familiares cercanos de ciudadanos españoles que todavía quedan en Gaza.