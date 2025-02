Familiares del apuñalado en Viana aseguran haber visto merodear por pueblo semana antes a varios hombres latinos

Apuntan que el acusado entró en el piso porque las llaves estaban puestas por fuera pero no se explican cómo pudo acceder al portal

VALLADOLID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los dos hermanos de Jorge M, el vecino de Viana de Cega (Valladolid) fallecido la madrugada del 14 de enero tras ser apuñalado por el exnovio de su pareja, han asegurado este viernes que semanas antes del crimen vieron "merodear" por el pueblo a varios hombres de origen latino, sin descartar que uno de ellos fuera el verdugo de la víctima.

La testifical de ambos y de la esposa de uno de ellos, junto con la de la entonces pareja del fallecido, ha sido practicada este viernes en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid entre las 09.30 y las 12.30 horas, donde también han comparecido los padres de Jorge M, a los que la juez les ha hecho ofrecimiento de acciones, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

En la declaración prestada por los dos hermanos del fallecido y una cuñada, los tres han coincidido al relatar que tiempo antes del trágico suceso observaron, con extrañeza, cómo dos personas de origen latino merodeaban por el municipio, aunque no han especificado si una de esas personas era el a la postre el verdugo de Jorge M, circunstancia que, en caso afirmativo, podría llevar a pensar que lo ocurrido pudiera haber sido planificado.

Sobre lo ocurrido aquella noche, la pareja del apuñalado, quien lo atribuye a que su ex no había asumido aún la ruptura de la relación más de un año después, ha recordado que ella se encontraba en la cama en su dormitorio y fue entonces cuando escuchó ruido y al salir vio enfrentados a su expareja y a su actual novio en el pasillo, así como distintos puñetazos y la agresión con arma blanca en el salón, momento en el que se interpuso para tratar de evitarlo. Al no conseguirlo, salió del piso para solicitar a gritos la ayuda de los dos hermanos de la víctima, quienes acudieron y entre ambos lograron reducir al agresor.

Acto seguido, la hermana de uno de los hermanos, por indicación de éstos, llamó al Servicio de Emergencias 112 para dar cuenta de lo ocurrido.

"¡YO YA ME HE JODIDO LA VIDA"!

También recuerdan los testigos que en un momento dado, cuando estaba siendo reducido, el detenido les pidió que le dejaran y atendieran al herido. "¡Yo ya me he jodido la vida, atended a vuestro hermano!", es la frase que los hermanos y la esposa de uno de ellos han puesto en boca del autor del crimen.

En cuanto a cómo pudo acceder este último al inmueble, los testigos no se explican aún cómo pudo entrar al portal pero, en cambio, sí reconocen que una vez dentro del inmueble lo tenía fácil ya que las llaves de todos los pisos, ocupados por familiares, tienen las llaves puestas por fuera, dada la confianza por relación estrecha de parentesco existente entre los moradores.

Durante el interrogatorio se ha exhibido a los declarantes una fotografía de la navaja utilizada, con la particularidad de que la descripción facilitada por ellos no parece coincidir con las características de la que se les ha presentado como indubitada.

JUICIO POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Junto al crimen propiamente dicho, el acusado, Jorge M.S, de 42 años, origen dominicano y militar de profesión, será juzgado, en otro procedimiento distinto, y se enfrenta a una posible condena global de dos años y diez meses de cárcel por delitos que presuntamente habría cometido sobre su expareja y también exnovia del apuñalado.

Esa es la solicitud de la Fiscalía de Valladolid por coacciones, maltrato y acoso, con peticiones de ocho meses de cárcel por cada uno de los dos primeros delitos y dieciocho meses de privación de libertad por el tercero, junto con las correspondientes medidas de prohibición de acercarse a la víctima y de comunicar con ella.

El delito de maltrato se habría producido la misma noche del crimen y los otros dos casi un año antes cuando el acusado y la denunciante ya no eran pareja. Uno de los hechos denunciados tuvo por escenario la casa de él, en Valladolid, y el otro se registró en plena calle en Viana de Cega.

El anterior abogado de la denunciante, ahora sustituido por otro, había calificado los hechos como un delito de acoso y otro de maltrato y pedía inicialmente doce meses de prisión por el primero y nueve meses por el segundo, junto con las preceptivas prohibiciones de acercarse y comunicar con la víctima por espacio de dos años y un año, respectivamente.

Dicho juicio estaba previsto que se celebrara el pasado día 30 de enero, aunque fue suspendido por el Juzgado de lo Penal 2 después de que el abogado de la víctima invocara nulidad de actuaciones y que las mismas se retrotraigan al momento de formulación de los escritos de acusación, previo informe del forense sobre las lesiones o cortes en las manos sufridos por la mujer.

El acusado se encuentra desde el pasado día 15 de enero en prisión provisional, comunicada y sin fianza en virtud del auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 5--del caso, sin embargo, se ha hecho cargo Instrucción 4--, después de que ese día fuera puesto a disposición judicial donde, al igual de lo ocurrido en la Comandancia, se acogiera a su derecho de no declarar.

En la causa abierta por asesinato, además de Fiscalía y dos acusaciones particulares, se ha personado como acusación popular la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada (Adive), al igual de lo que ya hiciera el pasado año con motivo del tiroteo ocurrido en julio de 2022 en Santovenia de Pisuerga, donde un vecino de la localidad mató a tiros a otro convecino y a un mando de la Guardia Civil que se había desplazado desde Madrid con el fin de convencer al autor para que se entregara.