Las farmacias de CyL lanzan una campaña para prevenir reacciones solares por medicamentos este verano

Cartel de la campaña del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León para prevenir reacciones solares por medicamentos. - CONCYL

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl) pone en marcha desde este viernes, 19 de junio, una campaña sanitaria de sensibilización y prevención sobre la fotosensibilidad inducida por medicamentos.

La iniciativa, que se extenderá hasta el 15 de septiembre, cuenta con la participación de las 1.578 farmacias comunitarias y los 274 botiquines de la región bajo la coordinación de la Vocalía Autonómica de Dermofarmacia y el patrocinio de Laboratorios Cinfa.

El objetivo principal es prevenir las reacciones adversas en la piel que pueden surgir cuando determinados medicamentos, ya sean orales o tópicos, interactúan con la radiación ultravioleta del sol, han informado a Europa Press fuentes del Consejo.

Esta fotosensibilidad puede manifestarse como reacciones fototóxicas (similares a quemaduras intensas de aparición inmediata) o reacciones fotoalérgicas (que suelen presentarse como eccemas o hinchazón entre 12 y 72 horas después de la exposición).

Para garantizar la seguridad de los pacientes, los farmacéuticos identificarán los fármacos con potencial fotosensibilizante en el mismo momento de la dispensación. Como medida visual de refuerzo, se colocará en el envase del medicamento un adhesivo de advertencia específicamente diseñado para esta campaña. Además, las farmacias contarán con avisos en sus sistemas de gestión informática y carteles informativos visibles para el público.

Entre los medicamentos de uso común que pueden causar estas reacciones se encuentran antiinflamatorios como el ibuprofeno, antihistamínicos, diuréticos, antidepresivos, antihipertensivos, entre otros.

"El farmacéutico está preparado para identificar estos riesgos y trasladar al paciente las medidas necesarias para prevenirlos. La educación sanitaria forma parte esencial de nuestra labor diaria", ha subrayado la vocal autonómica de Dermofarmacia, Reyes de Santiago.

En este sentido, ha añadido que "la prevención y el consejo farmacéutico son herramientas fundamentales para evitar reacciones cutáneas que, en muchos casos, pueden prevenirse con medidas sencillas".

CONSEJOS CLAVE

La red de farmacias de Castilla y León enfatizará el consejo profesional, recomendando a los ciudadanos medidas preventivas fundamentales.

Así, aconseja utilizar siempre fotoprotector SPF 50+, incluso en los días nublados, aplicándolo en cantidad suficiente y reaplicándolo cada dos horas, y evitar la exposición solar en las horas centrales del día (de 12.00 a 16.00 horas).

Los farmacéuticos recuerdan la conveniencia de protegerse con medidas físicas como gorras, sombreros, gafas de sol y ropa que cubra la piel y, en el caso de medicamentos tópicos, extremar la higiene con el lavado de manos tras la aplicación y evitar el sol en la zona tratada.

En cualquier caso, aconsejan consultar al farmacéutico ante la aparición de efectos fotosensibilizantes producidos por los medicamentos.

"Muchas personas desconocen que algunos medicamentos pueden hacer que la piel reaccione de forma más intensa frente al sol. Por eso insistimos en que ante cualquier duda, consulten con su farmacéutico, que es quien mejor puede orientarles sobre como compatibilizar el tratamiento con una exposición solar segura", ha apuntado la presidenta en funciones del Consejo Autonómico, Marta Terciado.

El Concyl ha incidido en que esta campaña pone en valor el papel asistencial de la farmacia comunitaria como el punto sanitario más cercano y accesible para la población. "La intervención del farmacéutico es garantía de efectividad y seguridad de los tratamientos", destaca la organización, que ha subrayado la importancia de consultar a estos profesionales ante cualquier duda o ante la aparición de una reacción cutánea desproporcionada.