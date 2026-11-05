Farmacias de CyL ofrecen 12 servicios asistenciales, la mitad relacionados con la salud comunitaria

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las farmacias comunitarias de Castilla y León desarrollan actualmente doce tipos de servicios asistenciales --seis relacionados con la atención farmacéutica y seis con la salud comunitaria--, según los datos actualizados del Mapa de Servicios Farmacéuticos de España 2026 elaborado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos.

A nivel nacional, el informe ha registrado un total de 216 iniciativas promovidas a través de las distintas comunidades autónomas, lo que ha supuesto un incremento del 21,5 por ciento en comparación con las 177 iniciativas contabilizadas en la edición de 2024.

El mapa ha identificado 23 tipos de servicios en todo el país, distribuidos en diez vinculados al medicamento y 13 orientados a la salud pública, señalan desde el consejo autonómico en un comunicado.

En el marco de la salud comunitaria en Castilla y León, la presidenta del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (CONCYL), María Engracia Pérez Palomero, ha resaltado la Campaña de Concienciación para la Vacunación Frente a la Gripe, el plan integral de atención a personas fumadoras, el cribado de VIH y la Red de Farmacias Centinela.

Asimismo, en la Comunidad han destacado los programas de Escuelas Rurales de Salud, en los que han participado 590 farmacias autonómicas desde 2024. En relación con el medicamento, la comunidad ha implantado el programa de Entrega en Proximidad de Medicamentos Hospitalarios (MHDH) para facilitar el acceso a fármacos hospitalarios a pacientes del medio rural, iniciado en 2025 en León con el objetivo de extenderse al resto de provincias.

A ello se suman los convenios con las diputaciones provinciales para el reacondicionamiento de medicamentos mediante Sistemas Personalizados de Dosificación (SPD) en el ámbito rural.

La presidenta del CONCYL ha afirmado que el reto pasa por seguir avanzando en la extensión y concertación de esta cartera de servicios para ofrecerla a la población con equidad.

Por su parte, la secretaria general del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Raquel Martínez, ha señalado la necesidad de avanzar hacia una cartera homogénea en todo el país, medida alineada con la Declaración de Asturias para fortalecer el Sistema Nacional de Salud a través de la farmacia.