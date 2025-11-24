La Federación de la Mujer Rural celebra el Día contra la Violencia de Género con formación de voluntariado

HONTALBILLA (SEGOVIA), 24 (EUROPA PRESS)

La Federación Española de la Mujer Rural (Femur) ha celebrado una jornada de formación de voluntariado con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, que se celebra el 25 de noviembre. En la jornada, la presidenta de Femur, Juana Borrego, ha pedido que "se redoblen los esfuerzos contra la violencia de género en el medio rural, donde el aislamiento y la falta de recursos agravan las situaciones de vulnerabilidad".

A la jornada ha asistido más de un centenar de mujeres procedente de Segovia, Hontalbilla, Íscar, Frumales, Cabezuela y Marugán. Borrego ha recordado que se han reunido "para recordar, exigir justicia y comprometerse una vez más con la erradicación de la violencia contra las mujeres" y ha definido como "un honor y una obligación moral alzar la voz en nombre de todas las mujeres a las que representa Femur".

Según Juana Borrego, en el medio rural es donde "la violencia de género a menudo se oculta entre la cercanía social, el silencio y la falta de recursos", y ha subrayado el que "casi el 50 por ciento de los asesinatos por violencia de género se produce en entornos rurales".

La reivindicación que ha hecho la presidenta de Femur ha incluido la exigencia de que "la lucha contra la violencia machista incorpore una perspectiva territorial y rural, realista y comprometida, porque no habrá desarrollo rural sin igualdad, ni igualdad sin seguridad para las mujeres".

Por último, Juana Borrego se ha dirigido a "las mujeres que hoy sufren, que sienten miedo o creen que no hay salida" y les ha transmitido que "no están solas", en referencia a la existencia del teléfono 016 par atenderlas, así como los servicios municipales, entidades como Femur y las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Dentro de la jornada de voluntariado, dos ponencias se han referido a la igualdad y la digitalización como herramientas para el día a día en el marco del programa 'Mujer Conecta', de la Red de Igualdad de Mujer Rural de Castilla y León.

Para finalizar la jornada se ha leído un poema dedicado a las víctimas de violencia de género registradas este año y un manifiesto, por parte de la secretaria general de Femur, Elena García.