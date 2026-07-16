La Federación de Vecinos de Valladolid critica el desarrollo de los presupuestos participativos y expresa "frustración"

VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado ha expresado su "frustración" porque considera que en el proceso de presupuestos participativos de Valladolid ha habido "acciones u omisiones" que han impedido que se desarrollara "en condiciones óptimas".

La organización vecinal, que ha recordado que este miércoles 15 terminó el plazo de votación, ha asegurado que el proceso ha estado "condicionado" por la actitud del equipo de gobierno PP-VOX en relación a la participación ciudadana organizada, representada por las asociaciones, en especial las vecinales, y en concreto la Federación Antonio Machado, que forma parte del denominado "grupo motor".

En concreto, en un comunicado recogido por Europa Press, considera que no tener en cuenta las aportaciones realizadas por la Federación al reglamento aprobado por el equipo de gobierno ha sido una de las causas que está perjudicando al proceso.

Por otro lado, ha incidido en que la falta de una campaña de divulgación y formación previa al vecindario para explicar qué tipo de propuestas se podían incluir en el proceso ha motivado que un número importantísimo, más de 200, pasaran a la fase de apoyos, para que posteriormente fueran suprimidas por no ajustarse a los criterios requeridos, "causando la frustración de proponentes, votantes y generando descrédito en el proceso".

Como ejemplo de ello ha señalado las propuestas de mejoras en diversos centros escolares, presentadas por las asociaciones de padres y apoyadas por la comunidad escolar, que tras la fase de apoyos fueron excluidas al no ser de competencia municipal.

En la misma línea, entiende que no se tampoco ha sido acertada la forma de seleccionar las "mesas de zona", dado que antes de la fase de votación se realizó un sorteo entre quienes habían manifestado su intención de participar en las mismas para seleccionar doce personas, pero el compromiso de las seleccionadas fue "escaso", con una participación "muy reducida", como consta en las actas de las reuniones y según manifestaciones de miembros de esta federación que asistieron participaron.

VALORACIÓN POCO REPRESENTATIVA

Así, la organización ha explicado que la priorización de las propuestas fue realizada en muchos de los casos según el criterio de tres o cuatro personas y, al ser doce el número de personas miembro de cada mesa de zona según el reglamento, "parece lógico pensar que no es una valoración muy representativa" y "difícilmente" puede garantizar el principio de "consenso y solidaridad" entre los barrios que siempre ha impregnado estos procesos.

Además, ha agregado que, en la fase de valoración por parte de los técnicos municipales de las propuestas priorizadas por las mesas de zona y selección de las definitivas que han pasado a votación, "debiera haber existido una mayor transparencia" en cuanto a los motivos de su rechazo y en todo caso una explicación a las mesas de zona y al grupo motor, "especialmente" cuando propuestas desestimadas por aquéllas han pasado a la fase de votación.

En la misma línea, ha criticado que el grupo motor, formado por las dos federaciones vecinales de la ciudad, haya tenido una consideración "puramente testimonial", dado que no se ha tenido en cuenta ni se ha consultado en ninguna fase del proceso.

"Se ha desperdiciado de este modo la experiencia acumulada en los procesos anteriores, ya que éste ha sido el primer proceso tanto la concejalía como para la empresa encargada de su gestión y dinamización", ha apuntado.

La Federación ha asegurado que su directiva ha seguido "con interés y preocupación" el desarrollo del proceso y considera que el mismo es "tan importante o más" que su resultado, puesto que constituye un ejercicio de debate para llegar a consensos, de conocimiento de la gestión municipal y el coste las inversiones y de cohesión y solidaridad entre los barrios.

"Una vez terminado el periodo de votación nuestra valoración no puede ser positiva", ha concluido la Federación, que ve necesario "dar otra vuelta" a la gestión de todo el proceso y cree que se debería empezar por modificar el reglamento que lo regula.