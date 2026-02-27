Feijóo afirma que "se puede creer" en Mañueco y espera una victoria del PP para lograr un "gobierno fuerte" en CyL

SALAMANCA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que habla bien del candidato del PP a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, porque "se puede creer en él", al tiempo que ha señalado que espera que Castilla y León amanezca tras las elecciones "fuerte con un gobierno claro y un rumbo decidido".

Así lo ha hecho el líder del PP durante su intervención en un acto del partido celebrado en Ciudad Rodrigo (Salamanca), donde ha confesado que siente Castilla y León como su "casa" y, por eso, "no habrá un solo día donde no se trabaje para trasladar el proyecto 'popular' a la gente para comenzar la primavera con una victoria".

También ha subrayado que Mañueco "no compite en el ruido con los demás, pero les gana a todos en gestión", además de que "no se mira el ombligo porque mira a la gente" y representa "la serenidad en la gestión de las cosas públicas".

Para Feijóo, el PP saldrá en estas elecciones autonómicas a "ganar y gobernar, sin dudas, cálculos y conveniencias", en tanto en cuanto "hay partidos que se presentan para perder por poco, otros para bloquear, otros para comentar la realidad y otros para condicionar a los que ganan las elecciones". "Ese es el abanico político de nuestro país", ha lamentado.

Además, ha recordado que Castilla y León es un "referente" en educación, dependencia, servicios sociales y sanidad pública y, por eso, Mañueco "no necesita prometer, sino solamente acreditar lo que ha prometido".

"Aquí hay un presidente que acredita uno de los mejores curriculum como gestor de toda España", ha asverado el líder del PP, al tiempo que ha reivindicado "otra política, la del interés de una tierra y su gente sin privilegios".

LOS SEIS COMPROMISOS DE FEIJÓO

En la provincia de Salamanca el presupuesto en infraestructuras se "hundió" un 76 por ciento, ha recordado Feijóo, por lo que se ha comprometido con seis aspectos.

Entre ellos, culminar la electrificación de la vía férrea hasta la frontera, a extender la cuarta frecuencia del Alvia a los fines de semana y, si hay demanda, la quinta también, además de terminar el acceso norte a Salamanca y el enlace de Buenos Aires que necesitan "más agilidad".

Asimismo, ha asegurado como tercer compromiso que trabajará en los cuarteles y las sedes judiciales porque necesitan recursos y ha subrayado que "sin industria no hay actividad económica" y que trabajará, como cuarto compromiso en "que nuevas empresas se asienten en el área de logística" y en aumentar la "capacidad eléctrica".

La vivienda es el quinto compromiso para Feijóo, ya que es el "número 1 entre los problemas de los españoles", por eso ha prometido que se construirán 250.000 viviendas al año, un millón en la legislatura, para abaratar el precio de la vivienda. Por otro lado, se ha comprometido a flexibilizar el saneamiento ganadero.