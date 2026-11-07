Feijóo al PSOE: "Si han robado el dinero para proteger la vida, tendrán que salir del poder y entrar en la cárcel"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un acto de precampaña para las elecciones generales, en la Feria, a 7 de noviembre de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España) - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que si el dinero de la seguridad en los trenes ha acabado en el PSOE o en el "bolsillo de alguno de los suyos, no bastará con que se marchen, tendrán que responder ante la Justicia", y si han robado el dinero destinado a proteger la vida de los españoles, "tendrán que salir del poder para entrar en la cárcel"

Lo ha hecho durante su intervención en un acto en Valladolid ante alrededor de 5.000 personas, según cifras del partido, que ha estado precedida por las intervenciones del presidente provincial del PP, Conrado Íscar; el alcalde de Valladolid y candidato al Senado, Jesús Julio Carnero; la cabeza de lista al Congreso, María Pardo, y el presidente autonómico de la formación, Alfonso Fernández Mañueco.

En su intervención, el máximo responsable de los 'populares' ha destacado que los dos registros en la sede de ADIF y los nuevos detenidos e investigados por "mordidas y amaños son la enésima confirmación de hasta dónde ha llegado la degradación de este Gobierno".

"Me encargaré de que todos asuman sus responsabilidades", ha subrayado durante un discurso en el que ha censurado la postura del PSOE tras la dimisión de Óscar Puente, ya que "hasta en la tragedia", al Ejecutivo de Pedro Sánchez "solo le importó el relato" al llegar "a filtrar el audio de un maquinista fallecido".

"Para alimentar el relato nunca les falta tiempo, pero luego no lo encuentran para mostrarle el respeto a los muertos en un funeral de Estado", ha recriminado a los socialistas.

En este sentido, ha comprometido una auditoría del transporte ferroviario. "Auditaremos los sistemas de seguridad, los sistemas de respaldo y hasta la última traviesa, porque hay que recuperar todas las garantías de seguridad".

Asimismo, ha asegurado que los "más preparados volverán a estar al frente de los puestos clave" y ha garantizado que no seleccionará a nadie "por amiguismo, sino por su capacidad de gestión, rigor y experiencia".

En la misma línea, ha cuestionado la "actitud lamentable" del PSOE al mostrar "más preocupación por las elecciones que por la vida de los españoles, sustituir la moral por las encuestas y dar más abrazos al ministro dimitido que a las víctimas".

"Primero nos hablaron de su calvario, pero el calvario es el de las víctimas. Y ahora se atreven a hablar de dignidad, pero dignidad no es irse por las elecciones después de 116 víctimas, sería haberlo hecho diez meses antes, haberlo revisado todo y haber pedido perdón", ha criticado.

Precisamente, ha aseverado que España no puede acostumbrarse a tener políticos que roban, a tener altos cargos comisionistas y a esta "sinrazón a la que se ven sometidos los españoles".

A este respecto, ha subrayado que en una tragedia "no importa el ministro ni el presidente, solo importan las víctimas, la gente y el país". "Sufrimos las consecuencias de un Gobierno más pendiente de lo suyo que de los demás", ha ahondado.

"EL CAMBIO NECESARIO"

Durante su intervención, también ha asegurado que "nadie se puede fiar de lo que va a hacer y decir" de aquí al 29 de noviembre el Ejecutivo de Sánchez "para manipular a la gente".

Por esta razón, ha llamado a ir el 29 de noviembre a votar para "hacer posible el cambio necesario y para demostrar que ni Sánchez es España, ni Puente es Valladolid", un punto en el que ha trasladado que si el PP quisiera hacer un mitin para señalar al máximo responsable del accidente, no estaría en Valladolid, sino delante del Palacio de la Moncloa.

"Sabemos dónde está el responsable de estos últimos ocho años, de nuestras infraestructuras y de nuestra inseguridad", ha señalado.

En la parte final de su discurso, el líder del PP ha comprometido que con un Gobierno del PP "se acabará el teatro, el gobernar desde la televisión o las redes sociales, el gobernar a cambio de lo que sea y la mentira como método". "Vamos a bajar el telón de este espectáculo lamentable", ha apostillado.

No obstante, ha reconocido que "hace falta mucho trabajo, más profesionales, gestión, rigor y experiencia; un país con presupuestos, financiar los servicios públicos y respetar el esfuerzo de la gente; combatir los precios, los impuestos injustos y la corrupción; revisar la red ferroviaria entera y hacer un cambio profundo".

Por último, ha ensalzado su experiencia como gestor y ha señalado que "la gestión es lo que separa un país que funciona de un país que pierde tiempo, dinero y vidas", porque "España tiene que volver a funcionar".