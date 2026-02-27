Feijóo subraya que el campo está "en las mejores manos" con Mañueco al frente de la Junta

El presidente del PP de Castilla y León, Alberto Núñez Feijóo, en su visita a Dehesa Grande, junto a, entre otros, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, María González Corral. - PP DE SALAMANCA

SALAMANCA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este viernes que el sector agrícola y ganadero está "en las mejores manos" con Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta de Castilla y León.

El líder 'popular' ha realizado estas declaraciones durante una visita a la cooperativa Dehesa Grande, donde ha refrendado su compromiso con el sector primario antes de participar en un acto público en Vitigudino.

El PP de Salamanca ha asegurado, en un comunicado recogido por Europa Press, que Mañueco "nunca ha fallado" a los profesionales del campo. La formación ha destacado la concesión de ayudas frente a la sequía y la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, así como la puesta en marcha de un Plan Especial de Restauración Forestal dotado con 114 millones de euros.

Asimismo, el partido ha puesto en valor las inversiones ejecutadas en balsas ganaderas de localidades como Aldea del Obispo o Serradilla del Arroyo y las concentraciones parcelarias activas en la provincia. Según han subrayado, estas actuaciones se han completado con obras en infraestructuras rurales en municipios como Masueco, Ahigal, El Tejado y Arabayona.

La formación ha incidido en que el apoyo al medio rural se ha traducido en planes como el de La Raya, que cuenta con una dotación de 90 millones de euros. Entre las medidas ya iniciadas, han citado la modernización de la almazara municipal de Lumbrales y la creación de un Centro de Recepción de Visitantes en Vega Terrón.

Por último, el PP ha indicado que solo un Gobierno de Feijóo garantiza una "buena negociación" de la Política Agraria Común (PAC), como en su día ocurrió con los ejecutivos de José María Aznar y Mariano Rajoy".

Feijóo, señalan además, se ha comprometido a realizar un control estricto de las fronteras para que no entren productos que hagan competencia desleal a los agricultores y ganaderos. Al respecto, Mañueco ha destacado durante esta campaña electoral que su hoja de servicios "a lo largo de las décadas ha sido al lado del campo. Cuando han tenido problemas ahí hemos estado y si hay problemas ahora la Junta estará con ellos. No tenemos que demostrar nuestro valor porque están ahí los hechos".

