Feijóo trasladará mañana a médicos medidas para un sistema de salud que hay que "financiar, equiparar y potenciar"

ÁVILA, 28 Feb.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que esta semana trasladará a los responsables de los principales sindicatos médicos "propuestas" que implementará en su primer año de legislatura para mejorar un Sistema Nacional de Salud que se debe "financiar equiparar y potenciar".

Durante un acto de campaña en Ávila donde ha respaldado al candidato del partido a la Junta en las próximas elecciones del 15 de marzo en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha lamentado que "nunca" el sistema había estado "tan deteriorado" como ahora. "Lo que necesita la sanidad pública de nuestro país es financiación y profesionales", ha recalcado.

Feijóo también se ha referido a las reivindicaciones de los médicos, a quienes ha asegurado haber escuchado en dos reuniones distintas la semana pasada. "Hay que tener más médicos. Solo en atención primaria necesitamos en los médicos de familia y pediatras en más de 4.500 médicos. Y os aseguro que he tomado buena nota", ha afirmado.

Entre sus propuestas, el presidente del PP ha apostado por "una oferta de MIR proporcional que crezca de manera sostenida, anticipada" para que, en sus palabras, "no se repita el espectáculo de este año" donde "aún no han salido las notas". Asimismo, ha indicado que hay que "mejorar el sistema de guardias" de los hospitales y "reducir la burocracia" a la que se enfrenta el personal médico.

"Por eso, mañana mismo enviaré a los médicos estas propuestas y otras por escrito que me comprometo a impulsar el primer año de la siguiente legislatura", ha asegurado Feijóo.

El líder del PP ha insistido en que para su partido "no hay españoles de primera y de segunda" y considera que los médicos "no deberían tener que cambiar la bata blanca por la estelada" para que se les escuche.

Finalmente, ha abogado porque la sanidad "sea una pieza separada en el sistema de financiación de las comunidades autónomas". "Porque esto va de sanidad, de educación y de servicios sociales, no va de territorios, va de personas", ha concluido.