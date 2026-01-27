Felipe González sobre la gestión ferroviaria: "Los que saben de esto han dimitido para que los que no saben sigan"

El expresidente del Gobierno Felipe González protagoniza el XVI Congreso EM+FI de la Fundación Caja Rural de Segovia, en el Teatro Juan Bravo. - Nacho Valverde - Europa Press

SEGOVIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Felipe González ha cuestionado la gestión "en general" de los últimos años al considerar que le parece "manifiestamente mejorable" para asegurar que, en la crisis ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Gelida, han dimitido los que "saben de esto" para que "los que no saben sigan".

En declaraciones realizadas después de participar en el XVI Congreso EM+FI de la Fundación Caja Rural de Segovia y a preguntas de los medios sobre la gestión ferroviaria, el exdirigente socialista ha contestado poniendo como ejemplo lo sucedido con el servicio de Rodalies. "¿Qué es lo que ha pasado? Pues que los que han dimitido son la gente que sabe cómo funciona esto. Y siempre está en el segundo nivel. Y esto tiene una explicación que si los que saben no lo han evitado mejor que se vayan para que los que no saben sigan", ha zanjado.

También se ha referido a la regularización de inmigrantes ilegales que ha considerado "necesario" siempre que se haga "bien", ha apostillado. "Si se hace bien es necesario. Ahora, debe haber un proceso, como es natural, parlamentario que fijara bien los criterios, que hubiera un acuerdo de todos que me parece fundamental, hablando de 500 o 600.000 personas que no sabemos cuántos serán en realidad. Hay que hacerlo con el rigor de que no creemos un problema a los demás europeos o con Europa. Hay que hacerlo bien", ha finalizado.