Felipe VI recibirá el jueves en audiencia a Fernández Mañueco tras su reelección como presidente de la Junta

Archivo - El Rey Felipe VI (d) saluda al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (i), a su llegada a la visita de la sede central e instalaciones de la compañía automovilística Antolín, a 20 de octubre de 2025, en Burgos, Cast - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI recibirá este jueves, 2 de julio, en audiencia en el Palacio de la Zarzuela al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras su reelección como presidente del Gobierno autonómico.

Así consta en la agenda de la Casa Real en la que se anuncia la audiencia del Rey con Alfonso Fernández Mañueco que tendrá lugar a las 13.00 horas del jueves. El pasado día 24 Felipe VI recibió en audiencia a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, y este martes recibirá también al presidente de Aragón, Jorge Azcón, investidos tras las recientes elecciones en las tres autonomías.

Fernández Mañueco tomó posesión el pasado 11 de junio para un tercer mandato como presidente de la Junta de Castilla y León. Fue alcalde de Salamanca entre 2011 y 2018 y con anterioridad, presidió la Diputación de Salamanca desde julio de 1996 hasta marzo de 2001 y desempeñó diversos cargos en la Junta de Castilla y León: consejero de Presidencia y Administración Territorial, entre marzo de 2001 y mayo de 2007, y consejero de Interior y Justicia hasta abril de 2011.