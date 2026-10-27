Ferduero, Seiasa y la Junta firman convenios por más de 77 millones para modernizar regadíos en León, Zamora y Palencia

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres comunidades de regantes integradas en la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero (Ferduero) han suscrito este martes convenios con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y la Junta de Castilla y León para modernizar 15.400 hectáreas en las provincias de León, Zamora y Palencia, unas actuaciones que movilizarán una inversión conjunta de 77.727.700 euros (IVA incluido) y que beneficiarán a cerca de 1.500 regantes.

En el acto han intervenido el presidente de Ferduero, Eloy Báilez Lobato; el presidente de Seiasa, Francisco Rodríguez Mulero; el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental del Ejecutivo autonómico, Joaquín Antonio Pino, y los presidentes de las tres comunidades implicadas.

Las obras serán promovidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Seiasa, en colaboración con los usuarios, con el fin de avanzar en la mejora de infraestructuras, la gestión eficiente del agua, la modernización de explotaciones y la sostenibilidad agrícola.

En primer término, los convenios relativos a la Fase I de la modernización de la Comunidad General de Regantes del Canal del Esla movilizarán 17.953.700 euros (IVA incluido) sobre 10.979 hectáreas de León y Zamora para beneficiar a 900 regantes. La actuación prevé sustituir la distribución por gravedad mediante acequias por una red presurizada con hidrantes y telecontrol, además de poder incorporar estaciones de filtrado, balsas, bombeos, instalaciones eléctricas o plantas fotovoltaicas.

Asimismo, las partes han rubricado el acuerdo para la Fase II de la Comunidad de Regantes de los Canales del Bajo Carrión, en Palencia, con un presupuesto de 28.435.000 euros (IVA incluido) para actuar sobre 2.400 hectáreas y 150 agricultores. El proyecto plantea reemplazar acequias y canales por una red de tuberías dotada de presión natural, sin necesidad de energía eléctrica en su funcionamiento ordinario, junto a la implantación de sistemas de telecontrol de la red.

Por último, se han formalizado los acuerdos de la Fase III de las Vegas de Saldaña-Carrión y Villamoronta, con un coste de 31.339.000 euros (IVA incluido) para 2.021 hectáreas en los municipios palentinos de Pedrosa de la Vega, Saldaña, Santervás de la Vega y Villaluenga de la Vega, con 450 beneficiarios directos.

Los trabajos contemplan cambiar acequias por una red presurizada con hidrantes, telecontrol y complementos como tomas, filtrado, balsas de regulación, bombeos o plantas solares fotovoltaicas, un conjunto de medidas que, según ha destacado Ferduero, resulta esencial para el desarrollo rural de la cuenca del Duero.