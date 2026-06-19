La Feria de la Artesanía regresa a las fiestas de San Juan, en León capital, con 31 creadores

La Feria de la Artesanía de León se ha instalado este viernes en el centro de la capital leonesa con motivo de las fiestas de San Juan y San Pedro.
La Feria de la Artesanía de León se ha instalado este viernes en el centro de la capital leonesa con motivo de las fiestas de San Juan y San Pedro. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 19 junio 2026 17:01
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LEÓN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Feria de la Artesanía de León se ha instalado este viernes en el centro de la capital leonesa con motivo de las fiestas de San Juan y San Pedro, una iniciativa que alcanza su vigésimo octava edición y que cuenta con la participación de 31 creadores llegados de toda España.

El evento está organizado por La Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal), con la colaboración del Ayuntamiento de León y la Junta y se podrá visitar en la calle Ruiz de Salazar hasta el próximo 28 de junio.

El horario de la Feria de Artesanía es de 11.00 a 14.30 horas por las mañanas y de 17.30 a 22.00 horas por las tardes y constituye un escaparate de los oficios artesanos en el centro de la ciudad , según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La concejala de Comercio, Consumo y Fiestas, Camino Orejas, acompañada por la edil de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, ha participado este viernes en la inauguración de la Feria junto al presidente de Foacal, Miguel Ángel Tapia, y otras autoridades.

Todos ellos han agradecido a los artesanos su participación en esta Feria que se presenta como un mercado especializado de artículos que reivindican la producción sostenible y el saber hacer de profesionales en un recorrido por lo más representativo de los oficios tradicionales.

La muestra reúne piezas únicas hechas a mano de diferentes oficios y disciplinas, entre ellas marroquinería, joyería, papel, cartón, madera, escultura en bronce, estampación, ilustración, estampación textil, decoración textil, cuidados personales, puzles de madera, cerería, pintura y vidrio.

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