La Feria de Cerámica y Alfarería abre sus puertas en el centro de la capital leonesa con las obras de 20 artesanos

La concejala de Fiestas de León, Camino Orejas, en la Feria de Cerámica y Alfarería que se celebra con motivo de las fiestas de San Froilán. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria de la Cerámica y la Alfarería, una de las citas consolidadas en las fiestas de San Froilán de la capital leonesa, cumple 46 años y muestra desde este jueves en el centro de la ciudad el trabajo de 20 profesionales del gremio.

La concejala de Fiestas, Camino Orejas, ha participado en la apertura de la Feria, organizada por la Asociación de Cerámica y Alfarería de León con la colaboración del Ayuntamiento. En cita, de carácter nacional, participan artesanos y alfareros procedentes de la provincia de León, Zaragoza, Granada, Badajoz, Ciudad Real, Palencia, Salamanca, Valladolid, Zamora, Segovia Ávila y Burgos.

Camino Orejas les ha agradecido su participación y han animado a los leoneses y leonesas a visitar esta Feria que aúna tradición y modernidad, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Los puestos permanecerán abiertos hasta el próximo 5 octubre en horario de 11.00 a 15.00 horas por las mañanas y de 17.00 a 21.30 horas por las tardes en las calles Ruiz de Salazar y Los Museos. En ellos se exponen trabajos de cerámica actual e innovadora de distintos estilos, técnicas, diseños y formas de expresión, así como obras de alfarería tradicional y contemporánea.