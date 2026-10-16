La Feria DeBODA reúne este fin de semana en Valladolid a las empresas del sector para impulsar su adaptación

Archivo - El Salón DeBODA, durante una de sus ediciones. Foto archivo. - BORJA MERINO FOTÓGRAFO - Archivo

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria DeBODA ha preparado una nueva edición que se celebrará este fin de semana en la Feria de Valladolid, organizada por la entidad DAC, con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro entre profesionales, empresas y parejas contrayentes que sirva de motor para impulsar la adaptación del sector nupcial ante los cambios demográficos y de consumo vividos en la provincia.

Según ha recordado la organización, el sector de las bodas en Valladolid ha experimentado transformaciones sociodemográficas significativas en la última década, pasando de una edad media de contrayentes de 27 a 30 años a una actual de entre 30 y 35 años, además de un descenso en los enlaces anuales registrados en la provincia por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que han descendido de cerca de 2.000 a un intervalo de entre 1.700 y 1.800 celebraciones.

Desde DAC defienden que el futuro de esta industria pasa necesariamente por la colaboración entre comercios, fincas, hoteles, restaurantes, diseñadores, fotógrafos, floristas, agencias de viajes y demás profesionales del tejido local. Asimismo, subrayan que el reto ya no consiste únicamente en adaptarse a un nuevo modelo de celebración, sino en lograr que los enlaces que se organicen en Castilla y León continúen generando riqueza y empleo directo e indirecto en el territorio.

El impacto de este cambio en los hábitos no solo afecta a las parejas, sino que repercute en la viabilidad de pequeñas empresas y autónomos especializados, un ámbito en el que cerca del 30 por ciento de los establecimientos ha tenido que cerrar sus puertas por falta de relevo generacional o por no poder mantener la actividad. Ante esta situación, la entidad organizadora resalta que una boda representa la creación de una nueva unidad familiar y una importante fuente de dinamización económica.

Además del evento presencial que acogerá la Feria de Valladolid durante el fin de semana, la organización ha reforzado sus herramientas digitales permanentes, como la Agenda DeBODA, el portal web oficial y la presencia activa en redes sociales, para ofrecer un escaparate continuo a las firmas del sector y facilitar el contacto con las parejas a lo largo de todo el año.