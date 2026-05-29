La Feria Dulcería 2026 abre sus puertas en Valladolid con 24 puestos para apoyar y dar visibilidad al sector repostero - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria Dulcería 2026 ha abierto este viernes sus puertas en el Espacio La Granja, donde durante todo el fin de semana se podrán conocer y degustar los productos de 24 artesanos reposteros de la provincia, todos ellos integrados en la marca de calidad agroalimentaria 'Alimentos de Valladolid', que celebra su X aniversario.

La Diputación Provincial impulsa junto a la Asociación de Confiteros de Valladolid y con el apoyo de ACOR una nueva edición de la Feria Dulcería por cuarto año con el objetivo de apoyar y dar visibilidad al sector repostero artesanal del territorio y fomentar el consumo de productos locales.

La celebración de esta feria se enmarca en la estrategia de la institución provincial de apoyo al sector agroalimentario, con acciones que impulsan la actividad económica en el medio rural, refuerzan la identidad del producto local y fomentan el emprendimiento en torno a la marca Alimentos de Valladolid.

Eventos como Dulcería permiten establecer un contacto directo entre productores y consumidores, dinamizar las ventas y mejorar la proyección de los artesanos agroalimentarios de la provincia, ha destacado la Diputación a través de un comunicado recogido por Europa Press.

HORARIOS Y ACTIVIDADES

Durante tres jornadas, la feria volverá a convertirse en un punto de encuentro entre profesionales, productores y público general, favoreciendo la promoción de la calidad agroalimentaria vallisoletana, el intercambio profesional y la difusión de la cultura gastronómica vinculada al dulce.

La entrada será gratuita y el recinto abrirá sus puertas el viernes 29 de mayo de 17.00 a 21.00 horas, el sábado 30 en horario de mañana y tarde, de 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas, y el domingo 31 de mayo de 11.00 a 15.00 horas.

La programación de Dulcería 2026 se completará con diferentes actividades y experiencias gastronómicas dirigidas al público asistente.

Este viernes se celebra desde las 19.00 horas un espectáculo de cocina de torrijas en el Edificio Q-BO con la participación de los tres primeros clasificados del reciente Concurso Nacional de Torrijas,

El sábado 30 de mayo, a las 13,00 horas, tendrá lugar un brunch musical dulce en el Edificio Q-BO, en el que los asistentes podrán degustar el mejor dulce Alimentos de Valladolid 2025, elaborado por La Biótica de Medina del Campo, así como una selección de pastas de té de Castilla y León y bombones de Pastelería Castilviejo de Medina de Rioseco.

El domingo 31 de mayo, también a las 13,00 horas, se celebrará un segundo brunch musical dulce donde se podrán degustar algunas de las mejores elaboraciones surgidas del Concurso Dulcería 2026 celebrado el 27 de mayo.