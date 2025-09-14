'Feria, tu espacio de ocio y compras' cierra en Valladolid tras cinco jornadas con miles de visitantes

VALLADOLID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Feria, tu espacio de ocio y compras', el evento más longevo del calendario de Feria de Valladolid, cierra este domingo las puertas de una edición con miles de visitantes diarios.

El director general de Feria, Alberto Alonso, ha destacado el "placer" que supone haber podido comprobar que los vallisoletanos mantienen vivo el vínculo que nació hace 60 años.

Precisamente, ha remarcado que la memoria de esas seis décadas y la evolución de las ferias han estado muy presentes a través de las fotografías y objetos expuestos en el vestíbulo del recinto, donde los visitantes han plasmado sus recuerdos en las tarjetas conmemorativas, ilustradas con fotos de los años 60, una de las cuales se asemeja a 'El beso' de Robert Doisneau.

De hecho, ha apuntado que en España apenas quedan ferias de muestras y su continuidad depende de la capacidad para hacer atractivos los contenidos, tanto los comerciales como los de entretenimiento.

La comparación entre la afluencia de visitantes del año anterior refleja mínimas variaciones en cada jornada, excepto el jueves 11, coincidiendo con la etapa contrarreloj de la Vuelta Ciclista.

En cuanto a los visitantes infantiles, se han concentrado en las tardes dado que las clases en las etapas de infantil y primaria habían comenzado el martes 9.

CINCO FERIAS EN OCTUBRE

En las próximas semanas la Feria y el Centro de Congresos albergarán actividades como el Foro Sostenibilidad y Economía Circular organizado por la revista Castilla y León Económica, las jornadas del Grupo Tecopy y el Colegio Oficial de Agentes Comerciales y nuevas representaciones del espectáculo 'Lo de Ferias'.

Además, el sábado 20 de septiembre tendrá lugar una nueva edición de la exposición monográfica de la raza canina teckel. El calendario de septiembre incluye también el congreso Somos Castilla y León organizado por Diario de Valladolid-El Mundo y la entrega de dorsales a los participantes en la Media Maratón Ciudad de Valladolid, evento organizado por el Club Atletas Populares y en el que un año más colabora Intur.

Y en el mes de octubre se celebrarán cinco ferias, el Salón de Gas Renovable, la feria Outlet, la quinta edición de Shooting Locations Marketplace, dirigida a localizaciones de rodajes; DeBoda y la bienal de artes escénicas Mercartes.

A ello se suma la primera edición de FINE Italy, la feria especializada en enoturismo que tendrá lugar los días 28 y 29 de octubre en Trentino, fruto del acuerdo de colaboración de Feria de Valladolid con Riva del Garda Fiere i Congressi.