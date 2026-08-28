La V Feria Modernista de León contará con Reus como ciudad invitada

Casa Botines presenta el programa de la V Feria Modernista de León con Reus como ciudad invitada. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

FUNDOS y el Museo Casa Botines Gaudí han presentado la programación de la V Feria Modernista de León, un evento que se celebrará los días 4, 5 y 6 de septiembre y que incluirá entre sus novedades un fotógrafo con cámara minutera de época, un desayuno modernista, un espectáculo teatral de calle con un dragón, un pasacalles infantil y una charla sobre los eclipses totales de sol ocurridos en la ciudad en 1905 y 1912.

El director de FUNDOS, José María Viejo, ha subrayado la elección de la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita, como Laureada del Modernismo en esta edición, al destacar que "León y Reus quedan unidos por Gaudí", ya que una ciudad representa su origen y la otra custodia una de sus obras más singulares.

Por su parte, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha destacado el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento con esta cita y con el proyecto del museo para dar a conocer el legado del arquitecto en la capital leonesa.

La feria comenzará el viernes 4 de septiembre a las 16.50 horas con la llegada de la Banda de Música de la Universidad de León, previa al acto oficial de inauguración que contará con el discurso de Sandra Guaita y el corte de cinta. A lo largo de la jornada, el público podrá visitar los expositores, disfrutar del espectáculo infantil 'Las aventuras de Jazzy y Blussy' a las 18.00 horas en la plaza de San Marcelo, y asistir al pasacalles y concierto de Dixie Kings a las 20.30 horas.

La agenda del sábado incluirá una manifestación sufragista a las 11.30 horas, el paseo del dragón, a las 12.00 horas, y un concierto de jazz a cargo de María Quiroga Quinet, a partir de las 13.30 horas en la muralla. Por la noche, la Zarzuela 'Veredicto Gaudí' se representará a las 20.30 horas con acceso libre u opción de reserva de asiento en la web del centro, seguida, a las 22.30 horas, por un cóctel modernista con la pianista Maite Estepa en el semisótano del edificio, para el cual se requiere inscripción previa.

El domingo finalizarán las actividades principales con un pasacalles infantil, a las 11.30 horas, protagonizado por escolares que han trabajado la figura de Gaudí, seguido de la actuación del Grupo Combotoro a las 13.00 horas.

Además, durante todo el fin de semana habrá talleres, catas, conferencias, sorteo de regalos para quienes acudan caracterizados con indumentaria de época y las visitas guiadas habituales del Museo Casa Botines Gaudí.