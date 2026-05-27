La Feria de Relevo del Negocio Rural de Salamanca tratará de "evitar el cierre de negocios" en los pueblos

De izquierda a derecha, la alcaldesa de Candelario, Elvira Fernández, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, el diputado de Empleo y Desarrollo Rural, Antonio Labrador y el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de la Feria de Relevo del Negocio Rural de Salamanca tratará, un año más, de "evitar el cierre de negocios" en los pueblos y "garantizar su continuidad a través del relevo generacional", tal y como ha subrayado el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, durante su presentación.

Esta iniciativa, que comenzó en 2024, es "una de las iniciativas más innovadoras, eficaces y reconocidas que ha puesto en marcha la Diputación de Salamanca en los últimos años", ha añadido Iglesias.

El presidente de la Institución provincial ha estado acompañado este miércoles por el diputado de Empleo y Desarrollo Rural, Antonio Labrador, para desgranar los detalles de una nueva edición de la Feria de Relevo del Negocio Rural, "una iniciativa consolidada para el impulso del emprendimiento en el medio rural", como ha destacado Iglesias.

Dentro de este programa, la Feria de Relevo del Negocio Rural constituye un elemento fundamental al favorecer el contacto directo entre propietarios y posibles emprendedores.

Las próximas citas tendrán lugar el sábado 6 de junio en Ciudad Rodrigo y el 20 de junio en Candelario, en horario de 10.00 a 14.00 horas, donde los asistentes podrán conocer de primera mano los negocios disponibles, establecer contactos y acceder a un catálogo detallado.

Como novedad, en 2026 se celebrarán cuatro ferias presenciales, dos en verano y otras tantas en otoño, para ampliar así las oportunidades de encuentro y dinamización.

Este proyecto tiene como principal objetivo facilitar el relevo generacional en negocios rurales que, en muchos casos, se enfrentan al cierre por jubilación u otras causas, para lo que pone en contacto a sus propietarios con nuevos emprendedores interesados en darles continuidad.

"VIDA" EN LOS PUEBLOS

En este marco, el presidente de la Diputación ha destacado que "cada negocio que se mantiene abierto en un pueblo es sinónimo de vida, de empleo y de oportunidades" y ha subrayado la importancia de apostar por soluciones prácticas que permitan mantener la actividad económica y los servicios en el territorio.

Desde su puesta en marcha, el proyecto ha logrado la salvación de 118 negocios gracias al relevo generacional, más de 100 negocios en oferta activa, 231 negocios han participado en el programa desde sus inicios y más del 50 por ciento de los negocios encuentran continuidad. "Estos datos reflejan un ritmo medio de casi un negocio salvado cada seis días, lo que evidencia la eficacia de esta herramienta", ha apuntado.

El proyecto surge como respuesta a la realidad "preocupante" de que el 70 por ciento de las pequeñas y medianas empresas carecen de plan de sucesión y tres de cada diez no superan el relevo generacional.

En el medio rural, esta situación "tiene un impacto especialmente grave, ya que la pérdida de un negocio supone también la desaparición de servicios esenciales y una menor capacidad para fijar población", ha explicado Javier Iglesias.

Por ello, la Diputación de Salamanca ha apostado por un modelo que conecta directamente oferta y demanda, facilita acuerdos de venta, alquiler, traspaso o cesión, con asesoramiento técnico y acompañamiento durante todo el proceso.

Actualmente, el programa ofrece cerca de un centenar de negocios en sectores como hostelería, alimentación, comercio, servicios, talleres o explotaciones agrícolas y ganaderas. Se trata, en muchos casos, de negocios rentables, algunos con alta demanda, que ofrecen condiciones favorables para el emprendimiento, como menores costes, menor competencia y el apoyo de los actuales propietarios durante la transición.

El proyecto cuenta además con una importante presencia en redes sociales, con más de 10.000 seguidores en Facebook, más de 2.000 en Instagram y más de 150.000 visualizaciones en los últimos meses.

Además, el modelo ha sido reconocidp a nivel nacional e internacional, con su inclusión en el catálogo europeo de buenas prácticas Rural Pact, su presentación en el Senado como modelo frente a la despoblación y diversos premios por su impacto social y económico, ha recordado la Diputación.