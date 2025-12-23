La Feria de Valladolid celebrará el 3 y 4 de marzo la VII edición de FINE, el mercado internacional de enoturismo

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Valladolid celebrará el 3 y 4 de marzo la séptima edición de FINE, el mercado internacional de enoturismo abierto a la participación de bodegas, hoteles, rutas del vino, territorios enoturísticos, touroperadores y agencias especializadas en este segmento.

"FINE inició su andadura en 2020 como un evento pionero, original y único en Europa y su trayectoria lo sitúa como un referente imprescindible en la agenda de los profesionales del enoturismo", ha afirmado el director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso.

En este sentido, la institución ferial ha subrayado que la "vocación global" de FINE se "ha afianzado" y a la pasada edición asistieron participantes procedentes de 26 países y aumentó un 22 por ciento el número de touroperadores.

En cuanto a la oferta que se presenta en FINE, los territorios de España y Portugal tienen un papel preponderante y a ellos se han sumado en las ediciones precedentes rutas y bodegas de Italia, Francia y Eslovenia.

La convocatoria del próximo mes de marzo incorporará nuevos contenidos que amplían y complementan la oferta, como el oleoturismo, un producto en "auge" que, al igual que enoturismo, "ayuda a posicionar a España como destino en mercados internacionales".

"El turismo desarrollado en torno al vino, al territorio y su historia cuenta con aliados que aportan un gran valor, la gastronomía en general es un buen ejemplo de ello y el oleoturismo está llamado a ser otra referencia para este tipo de turismo de calidad y atemporal", ha explicado Alonso al respecto.

Por último, la Feria de Valladolid ha destacado que en 2025 FINE ha marcado un hito en la historia de la institución, con la celebración de la primera edición de FINE Italy, fruto de la colaboración con el recinto de Riva del Garda, en Trentino, una "exitosa" convocatoria que abre el foco sobre el desarrollo del enoturismo en países del centro y norte de Europa.