Feria de Valladolid y los Ingenieros Agrónomos abren la convocatoria del II Premio Agraria. - FERIA DE VALLADOLID

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Valladolid y el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos han abierto el plazo para presentar trabajos fin de máster (TFM) a la segunda edición del Premio Agraria, una convocatoria que permanecerá abierta hasta el próximo 30 de septiembre. La iniciativa busca reconocer y visibilizar las mejores ideas de los futuros profesionales del sector agrícola.

La entrega de los proyectos debe canalizarse a través de los doce colegios profesionales agrupados en el Consejo General, con un límite fijado en seis trabajos por cada entidad. Posteriormente, una comisión formada por representantes del propio Consejo, de los Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos y de la Feria de Valladolid se encargará de evaluar las propuestas presentadas.

Para la valoración de las obras, el jurado dará prioridad a aspectos clave como las nuevas estrategias orientadas al desarrollo agrario, la originalidad de los proyectos y la innovación tecnológica aplicada a infraestructuras y procesos productivos. Podrán optar al galardón los TFM de Ingeniería Agronómica defendidos durante los cursos 2024-25 y 2025-26 en universidades españolas públicas o privadas.

El certamen cuenta con una dotación económica global de 2.750 euros, repartidos en 1.500 euros para el primer clasificado, 750 euros para el segundo y 500 euros para el tercero. Asimismo, los participantes situados entre la primera y la sexta posición recibirán sus correspondientes diplomas acreditativos. El fallo oficial se dará a conocer en el marco de la celebración de la feria Agraria, programada en Valladolid para enero de 2027.

En su primera edición, el concurso contó con la participación de 24 trabajos que abordaron materias como la teledetección en peritajes, el secuestro de carbono o el diseño de plantas alimentarias y regadíos.

La ganadora del primer premio fue Ouijdan Hajjaj El Imrani, por un proyecto de diseño de riego adaptado a la variabilidad del suelo en una explotación de nectarinas en Caspe (Zaragoza), mientras que el segundo puesto ha correspondido a Miguel Bernechea Juliani.