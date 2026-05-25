Feria de Valladolid e Ingenieros Agrónomos convocan la segunda edición del Premio Agraria de trabajos de fin de máster

Finalistas de la primera edición de los Premios Agraria. - FERIA DE VALLADOLID

VALLADOLID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Feria de Valladolid y el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos (CGCOIA) han convocado la segunda edición del Premio Agraria, cuya entrega tendrá lugar en marco de la feria del mismo nombre, bienal de maquinaria agrícola que se celebrará en enero de 2027.

Este galardón reconocerá a los mejores trabajos de fin de master (TFM) de Ingeniería Agronómica defendidos en los cursos 2024-25 y 2025-26 en las universidades españolas, tanto públicas como privadas. La presentación de los trabajos deberá realizarse a través de los doce colegios profesionales que integran el Consejo General, con un límite de seis TFM en cada uno de ellos.

Los trabajos serán evaluados por una comisión de la que formarán parte el Consejo, Feria de Valladolid y los colegios de Ingenieros Agrónomos.

Los criterios de evaluación primarán aspectos como las nuevas estrategias de desarrollo agrario, la innovación tecnológica en procesos productivos e infraestructuras, originalidad, etcétera.

El director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso, ha señalado que con el Premio Agraria se quiere "dar visibilidad a las ideas de los futuros profesionales de la ingeniería agronómica y favorecer su encuentro con el tejido empresarial de la maquinaria agrícola".

Por su parte, el presidente del Consejo General, Baldomero Segura García del Río, ha incidido en "poner en valor la figura del ingeniero agrónomo y su capacidad para impulsar el desarrollo agrario y ofrecer respuestas ante los retos que acechan al sector".

FALLO Y PREMIOS

Según establecen las bases, el fallo del jurado se hará público en el marco de la feria Agraria, en el acto de entrega de premios, cuya cuantía asciende a 2.750 euros, de los cuales 1.500 corresponden al primer galardonado; 750 euros al clasificado en segundo y lugar y 500 para el tercero. Tanto ellos como los clasificados en cuarto, quinto y sexto lugar recibirán un diploma acreditativo.

A la primera edición se presentaron 24 trabajos fin de master que abordaban temáticas como la teledetección en peritaje de daños agrícolas, diseño y construcción de naves o plantas de transformación alimentaria, instalaciones de regadío en España y Angola, secuestro de carbono en viñedo, actitud de los consumidores hacia productos alimentarios elaborados con insectos, etcétera.

El jurado concedió el primer premio a Ouijdan Hajjaj El Imrani por su proyecto de diseño de riego -sectorización y emplazamiento óptimo de sensores- adaptado a la variabilidad espacial del suelo: aplicación a una plantación de 11,5 hectáreas de nectarina en Caspe, Zaragoza.

El segundo clasificado fue Miguel Bernechea Juliani, que presentó una estación depuradora para tratamiento de digestato líquido de planta de biometanización de residuos orgánicos en Caparroso, Navarra. El tercer puesto fue declarado desierto y recibieron diploma los trabajos de Héctor Manuel García López, de León, y Sigfrido Herrero Pardo, de Albacete.