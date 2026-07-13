Feria de Valladolid presentará en Barcelona el I VET.GAN, salón especializado en veterinaria de producción

Cartel de VET.GAN, el primer salón especializado en veterinaría de producción. - FERIA DE VALLADOLID

VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Feria de Valladolid presentará este martes 14 de julio en el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona la primera edición de VET.GAN, un salón especializado en veterinaria de producción cuya primera edición se celebrará los días 13 y 14 de enero de 2027 en la capital vallisoletana.

Será una feria dirigida a profesionales que trabajan con las diferentes especies de ganadería de producción, tanto veterinarios como empresas proveedoras de soluciones y servicios.

VET.GAN nace con vocación de ser "una plataforma útil" para esos profesionales y en la definición de sus contenidos Feria de Valladolid cuenta con la colaboración de los principales agentes, liderados por la Organización Colegial Veterinaria, seis asociaciones sectoriales de ámbito nacional y la Ordem dos Médicos Veterinários de Portugal que ya se han sumado al proyecto.

El director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso, ha explicado que VET.GAN está planteado como "un nuevo espacio de trabajo en el que se aglutinen todos los segmentos de la veterinaria" para ganadería de producción, "capaz de ofrecer contenidos para todas las especies y aportar valor transversal a empresas y veterinarios".

"Somos ambiciosos en los objetivos y en el planteamiento y contemplamos un modelo de evento en el que tienen cabida elementos como la formación, la concienciación social, la competitividad y también la visibilidad y el reconocimiento al colectivo de veterinaria de producción", ha añadido Alberto Alonso, quien ha agradecido el apoyo de la Organización Colegial Veterinaria y del Colegio de Veterinarios de Barcelona para presentar en su casa "este ilusionante proyecto" a una comunidad con gran relevancia en veterinaria y ganadería de producción.

Por su parte, el presidente del COVB, Joan Mesià, ha afirmado que disponer de este tipo de eventos "es de vital importancia" para el sector de la producción animal, especialmente si se tiene en cuenta "que España es una auténtica potencia ganadera".